Il vergognoso biglietto tra la posta di un’infermiera di Lucca | «Ci porti il Covid»

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 22 aprile 2020) «Grazie per ilche tutti i giorni ciin corte. Ricordati che ci sono anziani e bambini, grazie»: queste le vergognose parole scritte a computer su unanonimo che Damiana Barsotti, infermiera 48enne che lavora nel reparto di Malattie infettive all’ospedale San Luca, si è vista recapitare direttamente a casa. Le parole della donna sono l’emblema di come ci si sente quando si viene discriminati, ancor peggio vestendo i panni di chi in questa emergenza coronavirus fa turni estenuanti per salvare le persone. LEGGI ANCHE >>> L’immunologo Le Foche spiega perché «entro le prime due settimane di maggio potremo uscire» «Quelle parole mi hanno ferito» L’infermiera ha raccontato che a portarle il– trovato nella cassetta delle lettere della loro casa ...