Il Teatro Pubblico Campano istituisce il "Fondo di Garanzia per le Idee" (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl Teatro Pubblico Campano, nella doverosa e sensibile considerazione di questo particolare transito storico, ha voluto istituire, attraverso Nuove Sensibilità 2.0, un vero e proprio Fondo di Garanzia per le Idee, un fondo economico che motivi e protegga la produzione e la permanenza delle idee, un'attribuzione fiduciaria che sappia opportunamente tutelare l'investimento, apparentemente immateriale, della scrittura teatrale. Questo fondo sarà attribuito a quei dieci autori under 40, del territorio regionale, selezionati fra quanti faranno pervenire i propri testi teatrali, rigorosamente inediti, entro il 30 settembre 2020. Il Fondo di Garanzia, stanziato dal Teatro Pubblico Campano, è di € 50.000, suddiviso, nella quota di € 5.000, tra i 10 testi selezionati dalla giuria.

