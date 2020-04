Il sogno di De Roon | se vinco Champions pizza per mille e una tavolata in centro

Ultime Notizie dalla rete : sogno Roon

L'Eco di Bergamo

Il progetto, il sogno di De Roon. Sarebbe bellor ealizzarlo. E intanto ci piace pensare con liu a una Bergamo che festeggia la Champios all’Atalanta. «Se vinciamo la Champions League, pizza per 1000 ...Stando alle ultime indiscrezioni, il Mondiale potrebbe iniziare il 5 luglio in Austria, ma è chiaro che la situazione non offre certezze. “In questo momento, in tutti i Paesi del mondo dottori, inferm ...