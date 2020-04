Il Segreto anticipazioni | MARCELA e ALICIA | si accende lo scontro!

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Nel corso delle prossime puntate de Il, i telespettatori italiani avranno modo di assistere alla nascita della relazione extraconiugale tra Matias Castañeda (Ivan Montes) e la rivoluzionariaUrrutia (Roser Tapias), la figlia di Jesus (Angel Hector Sanchez) ed Encarnacion (Arantxa Aranguren).Leggi anche: Beautiful: SALLY e FLO, scontro “mortale”? LeamericaneTuttavia, il rapporto “proibito” tra i due non passerà inosservato a(Paula Ballesteros), la moglie di Matias… Il, news: ecco come si avvicineranno Matias eLesegnalano chee Matias si avvicineranno quando collaboreranno per innescare uno sciopero degli operai della miniera della marchesa Isabel de los Visos (Silvia Marsò). A quel punto, il Castañeda discuterà in più di una circostanza con ...