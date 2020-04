Il segreto anticipazioni | il ritorno di Matias lascia Marcela sotto choc

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Se avete seguito le nuove puntate de Il, saprete bene cheè molto preoccupata per un eventualediin paese. La donna ha una relazione con Tomas. Sono passati anni da quando suo marito è stato arrestato e lei da tempo non ha notizie. Ma per quale motivoè in carcere e perchè non ha dato più notizie a sua moglie? Nelle prossime puntate vedremo come si evolverà questa vicenda. E infatti lede Ilper la puntata di domani 23 aprile 2020 ci rivelano chetornerà in paese per incontrare la sua piccola Camelia che ormai è cresciuta moltissimo. E mentretorna in paese, suo nonno Raimundo sembra invece decidere di andar via. Non ha trovato Francisca in paese anche se resta convinto che la donna si stia nascondendo proprio a Puente Viejo. Ed effettivamente non sbaglia ...