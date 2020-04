Il publisher di Pillars of Eternity ha raccolto oltre 500 000 dollari da donare alla

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Paradox Interactive ha accumulato$ 500.000 attraverso la vendita dei suoi giochi all'inizio del mese, dalotta contro il Coronavirus (via GamesIndustry.biz).Titoli come Cities: Skylines, Age of Wonders: Planetfall,ofe Surviving Mars sono stati scontati tra il 1° aprile e il 3 aprile e i proventi sono andati all'OMS eFondazione delle Nazioni Unite. La compagnia ha ringraziato i giocatori per il loro supporto che ha generato il totale impressionante e ha incoraggiato la sua community a rimanere in salute e al sicuro.Numerosi sviluppatori esi sono impegnati a offrire aiuti durante l'emergenza Coronavirus. Ad esempio, CD Projekt Red ha donato $ 950.000Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy in Polonia. Ndemic Creations ha donato $ 250.000Coalition of Epidemic Preparedness Innovations e al COVID-19 ...