Il problema di mostrare umanità con chi ha dichiarato guerra allo Stato

Leggi su agi

(Di mercoledì 22 aprile 2020) "Hanno fatto lae oggi loli tratta con un'umanità che loro sicuramente non meritano. Per questo provo molto rancore e delusione, l'indignazione dovrebbe essere collettiva, se non indignazione di". A parlare, in un'intervista all'AGI, è Giovanni Montinaro, figlio di Antonio, il caposcorta di Giovanni Falcone, che con il giudice perse la vita nella strage di Capaci del'92: uno 'sfogo' dopo le scarcerazioni, per motivi di salute, di diversi condannati per mafia che hanno ottenuto la detenzione domiciliare. "Sicuramente la colpa di tutto questo non si può dare alla legislazione" afferma Montinaro "che è frutto del lavoro di persone che proprio per questo oggi non ci sono più. Voglio però rilevare che la battaglia alla mafia non ha nulla da invidiare a quella che stiamo combattendo ...