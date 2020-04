Il portale dell'automobilista (Di mercoledì 22 aprile 2020) Cos'è il portale dell'automobilistaA cosa serveServizi aggiuntivi per chi si registra o possiede lo SpidCos'è il portale dell'automobilistaTorna su Il portale dell'automobilista è il sito ufficiale del Dipartimento per i Trasporti. Nato dalla collaborazione tra il Ministero dei Trasporti e Poste Italiane, è un sito accessibile ai professionisti del settore, ai cittadini e alle imprese. Esso fornisce tutte le informazioni relative ai veicoli, ai moduli per le pratiche auto e alle abilitazioni. A cosa serveTorna su Il portale dell'automobilista garantisce tutta una serie di servizi e informazioni utili, semplici e chiare a tutti coloro che vi accedono. Basta entrare nel portale per avere informazioni dettagliate: su tutti i tipi di patente di guida e sulla modulistica collegata; su ... Leggi su studiocataldi Fare Lazio : portale in tilt nel giorno dell’invio delle domande

Sito dell’Inps in tilt - Tridico denuncia : “Violenti attacchi hacker - abbiamo sospeso il portale”

Tour virtuali tra i monumenti della Campania : online il portale (Di mercoledì 22 aprile 2020) Cos'è ilA cosa serveServizi aggiuntivi per chi si registra o possiede lo SpidCos'è ilTorna su Ilè il sito ufficiale del Dipartimento per i Trasporti. Nato dalla collaborazione tra il Ministero dei Trasporti e Poste Italiane, è un sito accessibile ai professionisti del settore, ai cittadini e alle imprese. Esso fornisce tutte le informazioni relative ai veicoli, ai moduli per le pratiche auto e alle abilitazioni. A cosa serveTorna su Ilgarantisce tutta una serie di servizi e informazioni utili, semplici e chiare a tutti coloro che vi accedono. Basta entrare nelper avere informazioni dettagliate: su tutti i tipi di patente di guida e sulla modulistica collegata; su ...

MinisteroSalute : L’ @Aifa_ufficiale ha diffuso il primo Report con tutti gli studi per la sperimentazione di farmaci per il trattam… - MinisteroSalute : ??Il gruppo NAS dei @_Carabinieri_ ha sanzionato 104 strutture per anziani nel corso dell'emergenza #COVID?19 ??Su… - sbonaccini : #agricolturaER in @RegioneER la MANODOPERA stagionale si cerca online sul portale 'Lavoro per te'. @AlessioMammi: I… - StudioCataldi : Il portale dell'automobilista: Cos'è il portale dell'automobilistaA cosa serveServizi… - legacoopcultura : RT @unipv: #unipv è sul portale #AlleanzaAgisce di @ASviSItalia: una pagina dedicata alle buone pratiche messe in campo dalle Università RU… -

Ultime Notizie dalla rete : portale dell Coronavirus: Iss, troppo alcol aumenta rischio di infezione Controradio Coronavirus: Iss, acque di scarico "spia" di focolai epidemici

Nelle acque di scarico di Roma e Milano è stata riscontrata la presenza di Rna del virus Sars-Cov-2 che può consentire di utilizzare questo tipo di campionamenti come "spia" della presenza di un focol ...

Il circo punta al riconoscimento come bene immateriale Unesco

TORINO (ITALPRESS) - La Fondazione Cirko Vertigo di Grugliasco ha siglato in questi giorni un accordo quadro con la Fondazione Links con l'obiettivo di presentare una candidatura e ottenere il riconos ...

Nelle acque di scarico di Roma e Milano è stata riscontrata la presenza di Rna del virus Sars-Cov-2 che può consentire di utilizzare questo tipo di campionamenti come "spia" della presenza di un focol ...TORINO (ITALPRESS) - La Fondazione Cirko Vertigo di Grugliasco ha siglato in questi giorni un accordo quadro con la Fondazione Links con l'obiettivo di presentare una candidatura e ottenere il riconos ...