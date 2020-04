Il Planetario di Reggio Calabria partecipa a #OnePeopleOnePlanet: la maratona multimediale per celebrare il 50° Earth Day delle Nazioni Unite (Di mercoledì 22 aprile 2020) Anche il Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria, da sempre sensibile alle questioni ambientali, partecipa con un video a #OnePeopleOnePlanet: la maratona multimediale per celebrare il 50° Earth Day delle Nazioni Unite nel 5° anniversario dell’enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco. Con questa iniziativa si intende lanciare al mondo un forte messaggio di speranza di una sola famiglia umana nell’unica casa comune per promuovere la solidarietà universale. Di qui l’idea di celebrare l’Earth Day del 22 aprile con una maratona multimediale dai contenuti di alto valore culturale e di forte impatto mediatico che richiamino tutti all’unità: collegamenti ed interconnessioni con le case e con diversi paesi nel mondo, tra fenomeni sanitari e climatici, tra fattori sociali, economici ed ... Leggi su meteoweb.eu Come viene determinata la data della Pasqua? Lo spiega un VIDEO del Planetario di Reggio Calabria con auguri speciali (Di mercoledì 22 aprile 2020) Anche il Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di, da sempre sensibile alle questioni ambientali,con un video a: lamultimediale per celebrare il 50° Earth Day delle Nazioni Unite nel 5° anniversario dell’enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco. Con questa iniziativa si intende lanciare al mondo un forte messaggio di speranza di una sola famiglia umana nell’unica casa comune per promuovere la solidarietà universale. Di qui l’idea di celebrare l’Earth Day del 22 aprile con unamultimediale dai contenuti di alto valore culturale e di forte impatto mediatico che richiamino tutti all’unità: collegamenti ed interconnessioni con le case e con diversi paesi nel mondo, tra fenomeni sanitari e climatici, tra fattori sociali, economici ed ...

