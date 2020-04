Il Parlamento europeo chiede un fondo d’emergenza per sostenere i media e la cultura (Di mercoledì 22 aprile 2020) Creare un fondo di emergenza per sostenere i mass media europei. Lo chiedono gli eurodeputati della Commissione cultura con una lettera inviata ai commissari Maryia Gabriel (cultura) e Thierry Breton (Mercato interno). A causa del coronavirus i ricavi pubblicitari per i media si sono ridotti addirittura dell’80 per cento in alcuni Stati membri. Ma dove trovare le risorse? Gli europarlamentari propongono di attingere ai fondi europei che non possono essere spesi per gli altri programmi a causa del coronavirus, garantendo anche che il sistema SURE arrivi ai lavoratori del settore stampa e cultura. Già la cultura. Perché in pericolo non ci sono solo i lavoratori dei mass media, ma anche le piccole e medie imprese culturali e tutto ciò che gira intorno. «Alcuni operatori culturali potrebbero non essere imprese, ma avere uno status di beneficenza. È ... Leggi su linkiesta Coronavirus - Parlamento Europeo : approvata risoluzione recovery-bond

