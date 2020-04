Il nuovo album di Adele potrebbe slittare a causa dell’emergenza Coronavirus

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Ildidell'emergenza. Il disco era in programma per i prossimi mesi, ma le recenti notizie sulla possibile uscita sono tutt'altro che confortanti. La sua prossima prova sulla lunga distanzanon arrivare tanto presto come era stato preannunciato, anche se a diversi anni da 25. Le ultime dichiarazioni sulla nuova uscita Solo qualche mese fa, si era parlato del ritorno musicale di, che sarebbe stata pronta a rilasciare nuova musica a distanza di molti anni da 25. "Si sta sicuramente preparando sia mentalmente che fisicamente per promuovere nuova musica. Sembra che accadrà entro la fine dell'anno. Parla dell'anno scorso come un anno molto difficile, e in passato ha detto che creare nuova musica è quasi come una terapia. Si può dire che sia pronta a condividerla con i suoi fan. È così ...