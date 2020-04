Il notaio "che lavorava troppo"? La sentenza: condotta anticoncorrenziale del Consiglio Notarile di Milano (Di mercoledì 22 aprile 2020) E' diventato definitivo il provvedimento n. 27874, pubblicato il 12 agosto 2019, dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) circa l'illecito anticoncorrenziale del Consiglio Notarile di Milano nei confronti dei notai che lavorano troppo e a prezzi bassi. Nella delibera dell'AGCM si legge “che il Consiglio Notarile di Milano ha posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza (…) idonea a limitare la concorrenza fra i notai del distretto notarile di Milano” e che il suddetto Consiglio dovrà astenersi “in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata». Link al procedimento. Il procedimento istruttorio dell'AGCM, volto a verificare se il Consiglio avesse posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'art.2 della Legge n.287/1990, inizia nel ... Leggi su liberoquotidiano Notaio si appropria dei soldi che un'anziana voleva lasciare a un canile (Di mercoledì 22 aprile 2020) E' diventato definitivo il provvedimento n. 27874, pubblicato il 12 agosto 2019, dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) circa l'illecitodelNotarile di Milano nei confronti dei notai che lavoranoe a prezzi bassi. Nella delibera dell'AGCM si legge “che ilNotarile di Milano ha posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza (…) idonea a limitare la concorrenza fra i notai del distretto notarile di Milano” e che il suddettodovrà astenersi “in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata». Link al procedimento. Il procedimento istruttorio dell'AGCM, volto a verificare se ilavesse posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'art.2 della Legge n.287/1990, inizia nel ...

Un blog con riassunti e approfondimenti di Lettere e di Storia per facilitare lo studio ai ragazzi che frequentano la scuola secondaria di I e II grado. E' la "creazione" di Erik Lazzari, giovane ...

"Siamo sicuri che questa decisione possa essere sottoscritta da parte di tutti coloro che hanno donato per lo stanziamento di queste Borse di Studio e che questo sia il vero valore che ...

Un blog con riassunti e approfondimenti di Lettere e di Storia per facilitare lo studio ai ragazzi che frequentano la scuola secondaria di I e II grado. E' la "creazione" di Erik Lazzari, giovane ...

"Siamo sicuri che questa decisione possa essere sottoscritta da parte di tutti coloro che hanno donato per lo stanziamento di queste Borse di Studio e che questo sia il vero valore che ..."