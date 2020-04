Il Missouri fa causa alla Cina (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il procuratore generale dello Stato del Missouri, Eric Schmitt, ha fatto causa al governo cinese per la perdita di vite umane e per i danni economici provocati dal virus nel Missouri. A riferirlo è la Cnn, emittente televisiva statunitense. È la prima causa intentata da uno Stato contro la Cina ed è indirizzata contro il governo di Pechino, il partito comunista e altre istituzioni, accusate di avere nascosto informazioni, arrestato gli informatori e negato la natura del virus. Secondo i dati della Johns Hopkins University negli Stati Uniti il numero dei decessi supera 45 mila, altri 2.700 solo nella giornata di ieri. Intanto Robert Redfield, direttore dell’American Centers for Disease Prevention and Control, intervistato dal Washington Post, ha messo in guardia su una seconda ondata di contagi negli States, prevista per il prossimo inverno in concomitanza con ... Leggi su italiasera Coronavirus - il Missouri fa causa alla Cina. Due italiani positivi sulla nave Costa Atlantica in Giappone

sole24ore : Petrolio: Wti a 14 $ a barile (+19%), Brent sotto i 18 $ (-7%). Trump: 20 Stati pronti a riaprire. Il Missouri fa c… - Adnkronos : #Coronavirus, il #Missouri fa causa alla #Cina: 'Pandemia era evitabile' - CretellaRoberta : Negli Usa altri 2.700 morti in 24 ore. Superati i 110mila in Europa: Il Missouri fa causa al governo cinese per le… - GiovanniAgost20 : ll procuratore generale del Missouri ha intentato causa contro il governo cinese per la perdita di vite umane e le… - massimo_porro : Dopo l'Hotel de la poste di Cortina, anche lo Stato del Missouri ha fatto causa alla Cina...gocciolina dopo gocciol… -

