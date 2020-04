Il coronavirus nelle acque di scarico di Roma e Milano. Possono diventare una spia dell’epidemia (Di mercoledì 22 aprile 2020) (foto: cmturkmen via Getty Images)Le acque di scarico Possono diventare la spia della presenza del nuovo coronavirus e fornire un segnale di allerta qualora il virus venga rilevato. Lo affermano gli esperti dell’Istituto superiore di sanità (Iss) che in un’indagine hanno rintracciato la presenza di materiale genetico del nuovo Sars-Cov-2 nelle acque di scarico. Che potrebbero fornire informazioni sull’eventuale presenza del virus e di focolai dell’epidemia. Gli scienziati dell’Iss, che hanno appena dato notizia della ricerca, riferiscono che i risultati verranno pubblicati a breve. Rna del coronavirus nelle acque di scarico I ricercatori dell’Iss, coordinati da Giuseppina La Rosa, hanno analizzato campioni di acque di scarico di Milano, raccolti dal 3 al 28 febbraio (i primi casi italiani sono del 20 febbraio), e di Roma, selezionati dal 31 ... Leggi su wired Coronavirus - isolato il virus anche nelle lacrime. “Occhi non solo porta di ingresso ma anche potenziale fonte di contagio”

