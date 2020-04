Il coronavirus ha cambiato il nostro linguaggio | ma è con le parole che prende forma il

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Lesono importanti, in tempi tranquilli e difficili. I pensieri, i progetti, il futuro prendonoe si sostanziano attraverso le. Leche si scelgono per nominare e descrivere gli eventi, i fenomeni ci aiutano a capirli o a non capirli correttamente. Scegliendoimprecise si dà sfogo a sentimenti, decisioni e azioni che non dovrebbero trovare spazio. A partire da questo, con Clara Letizia Riccio, giovane giornalista pubblicista, abbiamo messo giù quanto segue. Almeno per avere una bussola in questi tempi, la ringrazio per darmi sempre un punto di vista. Infermieri in trincea, medici in prima linea, dobbiamo combattere contro il virus, bisogna sconfiggere il virus. Piani economici di emergenza, è d’uopo installare un’applicazione che monitori ogni spostamento; un elicottero della guardia di finanza, talvolta, insegue un uomo ...