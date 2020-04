“Il Coronavirus è solo una trovata politica”: ucciso dal virus manifestante che era contro il lockdown (Di mercoledì 22 aprile 2020) Aveva manifestato contro le misure prese in senso anti-Coronavirus, sostenendo che si trattasse di una trovata politica. L’uomo, 60 anni, è morto dopo aver contratto il Covid-19 John McDaniel (60 anni) è stato ucciso dal Coronavirus. L’uomo, originario dell’Ohio, lo scorso 15 marzo 2020 aveva manifestato contro la decisione di chiudere lo Stato presa dal … L'articolo “Il Coronavirus è solo una trovata politica”: ucciso dal virus manifestante che era contro il lockdown NewNotizie.it. Leggi su newnotizie “Il Coronavirus è solo una trovata politica” : ucciso dal virus manifestante che era contro il lockdown

