(Di mercoledì 22 aprile 2020) La magistratura indaga su oltre 150 morti di Covid nelle sessanta strutture del gruppo in Italia. Ecco chi c'è dietro la fondazione fondata nel dopoguerra da un prete lodigiano e diventata un gigante con 27 sedi e 32 ambulatori

giancarloruffa : Top story: Il colosso Don Gnocchi travolto dal coronavirus: storia della onlus che vale centinaia di milioni - l'E… - giovcusumano : RT @espressonline: Il colosso Don Gnocchi travolto dal coronavirus: storia della onlus che vale centinaia di milioni - Franco88386632 : RT @espressonline: Il colosso Don Gnocchi travolto dal coronavirus: storia della onlus che vale centinaia di milioni - baffi_francesco : @LegaSalvini Intanto in Lombardia, la Regione LEGHISTA per eccellenza, altre morti sospette e scandali. Altro che M… - C0d3r_ : RT @espressonline: Il colosso Don Gnocchi travolto dal coronavirus: storia della onlus che vale centinaia di milioni -

Ultime Notizie dalla rete : colosso Don

L'Espresso

Con 27 sedi e 32 ambulatori in nove regioni italiane la Fondazione Don Carlo Gnocchi è un colosso discreto e silenzioso del quale si parla solo da pochi giorni, quando alcuni reparti delle sue ...Le loro voci si intrecciano sul finale di quella che è diventata la ballata soul “Canta la vita”, eseguita live da piazza del Colosseo dal bluesman padano e in onda per l ... E’ il piccolo mondo ...