Il calcio non riparte il 4 maggio: il ministro Spadafora ha preso tempo (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il calcio non riparte il 4 maggio. Si è concluso con un nulla di fatto l’incontro tra il governo (il ministro Spadafora) e i rappresentanti della Figc. L’obiettivo della Federcalcio era di ottenere il sì agli allenamenti il 4 maggio nonostante i tanti pareri medici contrari. Ma che volete che siano i pareri dei medici di fronte al ritorno del calcio nella vita reale. L’agenzia Ansa ha lanciato dichiarazioni attribuite a fonti sportive: «Il ministro ci ha detto che una decisione sulle date non arriverà oggi e che più tardi diramerà un comunicato sull’incontro». L'articolo Il calcio non riparte il 4 maggio: il ministro Spadafora ha preso tempo ilNapolista. Leggi su ilnapolista Trump dà un altro calcio ai buonisti : «Per 60 giorni negli Usa non entrerà nemmeno un immigrato»

Calciomercato – Il Napoli non farà partire Fabian Ruiz. A meno che…

Ultime Notizie dalla rete : calcio non Ministro Speranza, il calcio non è solo un gioco Tuttosport Genoa, i tifosi contro la ripresa: "Non esiste calcio senza tifo"

Per NOI il calcio è tifo e senza il tifo non esiste il calcio. I cori, le bandiere che sventolano le sciarpe che si alzano, le coreografie e l’odore acre dei fumogeni. Per NOI il calcio è aggregazione ...

C.T. Belgio: "Non completare la stagione sarebbe catastrofico"

Interrogato da BBC Sport Wales, il C.T. del Belgio Roberto Martinez ha così parlato dell'eventuale stop ai giochi: "Non completare le competizioni potrebbe avere conseguenze catastrofiche sul calcio ...

