“Il calcio ha bisogno di ripartire per motivi economici e di psicologia”, parla Enrico Letta (Di mercoledì 22 aprile 2020) Si sta lavorando senza sosta per la ripresa della stagione di calcio con l’obiettivo di portare a termine i campionati. Sta per entrare in scena la Fase 2 e le squadre potrebbero tornare ad allenarsi dal 4 maggio, ancora però non c’è certezza. Il calcio vorrebbe riprendere ed a spingere per una soluzione del genere ci pensa l’ex Premier Enrico Letta, intervenuto a Skytg24: “Sono tra quelli che spera che il campionato riparta il più presto possibile, sia per motivi economici che di psicologia collettiva, purché nel massimo della sicurezza”. Coronavirus e fase 2 in Italia, le ultime dalla conference call: si va verso la riapertura Coronavirus, oggi 3.370 nuovi casi positivi e ben 2.943 guariti: il bollettinoL'articolo “Il calcio ha bisogno di ripartire per motivi economici e di psicologia”, parla Enrico Letta ... Leggi su calcioweb.eu “Il calcio ha bisogno di ripartite per motivi economici e di psicologia” - parla Enrico Letta

Calcio - il viceministro Pierpaolo Sileri : “Il calcio può riprendere a porte chiuse. Golf - F1 e nuoto i primi a ripartire”

