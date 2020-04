Il Brescia Calcio “Salute priorita’, in campo solo se sicuri” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Brescia (ITALPRESS) – Lega di Serie A compatta. Tutti i club d’accordo sulla necessita’ di riprendere il campionato, compreso il Brescia di Massimo Cellino, uno dei presidenti piu’ scettici sul ritorno del Calcio. Ecco perche’ il club, nella tarda serata di oggi, ha voluto prendere posizione dopo l’assemblea di Lega di oggi. “Come anticipato dal comunicato stampa della Lega Serie A, nel corso dell’assemblea tenutasi questa mattina, si e’ svolta una votazione che ha visto i club votare all’unanimita’ l’intenzione di portare a termine la stagione 2019-2020, qualora sussistano le condizioni sanitarie a tutela della salute e qualora gli organi governativi ne consentano lo svolgimento – sottolinea il Brescia -. A nome del presidente Massimo Cellino, e’ opportuno chiarire e sottolineare che la “condicio ... Leggi su ilcorrieredellacitta Il Brescia Calcio “Salute priorita' - in campo solo se sicuri”

Cellino "Ho il coronavirus"/ Presidente del Brescia positivo : "Ora stop al calcio"

Calcio - Massimo Cellino positivo al coronavirus. Il Presidente del Brescia : “Stanchezza e dolori alle ossa” (Di mercoledì 22 aprile 2020)(ITALPRESS) – Lega di Serie A compatta. Tutti i club d’accordo sulla necessita’ di riprendere il campionato, compreso ildi Massimo Cellino, uno dei presidenti piu’ scettici sul ritorno del. Ecco perche’ il club, nella tarda serata di oggi, ha voluto prendere posizione dopo l’assemblea di Lega di oggi. “Come anticipato dal comunicato stampa della Lega Serie A, nel corso dell’assemblea tenutasi questa mattina, si e’ svolta una votazione che ha visto i club votare all’unanimita’ l’intenzione di portare a termine la stagione 2019-2020, qualora sussistano le condizioni sanitarie a tutela della salute e qualora gli organi governativi ne consentano lo svolgimento – sottolinea il-. A nome del presidente Massimo Cellino, e’ opportuno chiarire e sottolineare che la “condicio ...

RaiSport : ?? @SerieA all'unanimità: 'La stagione va portata a termine' A favore della delibera anche #Torino e #Brescia, con… - DiMarzio : #Brescia, #Cellino annuncia: 'Ho preso il Coronavirus' ?? - CorriereCitta : Il Brescia Calcio “Salute priorita’, in campo solo se sicuri” - tuttoggi : Il Brescia Calcio “Salute priorita’, in campo solo se sicuri” - palermo24h : Il Brescia Calcio “Salute priorita’, in campo solo se sicuri” -