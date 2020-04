Il bonus per i lavoratori autonomi passa da 600 a 800 euro e viene prorogato per altri due mesi (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il bonus da 600 euro per i lavoratori autonomi cambierà con il decreto aprile: l'importo verrà innalzato a 800 euro e l'indennità verrà erogata non solo per il mese di aprile, ma anche per quello di maggio. A comunicarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, durante il question time alla Camera. Leggi su fanpage Bonus commercianti : 513 euro e anticipo pensione per cessata attività. Requisiti

Il bonus per i lavoratori autonomi introdotto dal decreto Cura Italia per fronteggiare l’emergenza Coronavirus cambia. Non solo per la cifra, che passa da 600 a 800 euro al mese, come confermato anche ...

Coronavirus e fase 2, il rebus bambini è irrisolto: tra bonus insufficienti, ipotesi e sperimentazioni

Tra gli interpellati, il 48% dei genitori ha già richiesto o intende richiedere il Bonus baby-sitting emergenza Covid-19 valutandolo, però, insufficiente per coprire i costi dei prossimi mesi. Il ...

