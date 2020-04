Il Bioparco di Roma vuole riaprire: “Siamo pronti. Gli animali stanno bene, ma perdite devastanti” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il Bioparco sarebbe pronto a riaprire "perché i nostri spazi sono verdi e gestiti, perché siamo l'unico parco con cancelli e meccanismi per far entrare un tot numero di persone. Aspettiamo le prescrizioni per l'apertura". Così nel corso della commissione capitolina Ambiente il presidente della Fondazione Bioparco, Francesco Petretti. Leggi su fanpage Domenica 8 marzo al Bioparco di Roma la Giornata mondiale della Fauna selvatica

Gli animali stanno bene, continuano ad essere curati, ma le perdite economiche sono devastanti. Il Bioparco di Roma è chiuso dallo scorso 10 marzo, ma sarebbe pronto a riaprire. Gli ingressi ...

