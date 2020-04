Il 40 per cento degli italiani è ingrassato, 4 su dieci dormono peggio: i danni al fisico della quarantena (Di mercoledì 22 aprile 2020) danni psicologici in quarantena: il 40% degli italiani è ingrassato Il lockdown si comincia a far sentire sulla psiche delle persone. Lunghe giornate in casa, alle prese con ore da riempire e ricette da provare. Così il 40 per cento degli italiani il lockdown ha accumulato chili in più, la maggioranza fa meno attività fisica e il 30 per cento dorme peggio. Lo rileva un’ indagine realizzata da Villa Miralago (centro per la cura dei disturbi del comportamento alimentare) e dalla School of Management (Som) del Politecnico di Milano, attraverso un questionario online per comprendere il ruolo che il cibo e l’alimentazione in generale stanno avendo durante questo periodo di isolamento. In pochi giorni circa 8.300 persone hanno risposto compilando questo questionario. “Abbiamo quindi lavorato per estrarre dal campione complessivo, statisticamente ... Leggi su tpi Coronavirus - studio francese : "Contagiato il 6 per cento della popolazione"

Coronavirus - oltre 108.000 i positivi in Italia. A Vo’ il 43 - 2 per cento dei malati erano asintomatici. Hotel di Cortina fa causa alla Cina – DIRETTA

Ultime Notizie dalla rete : per cento Lockdown, boom di abbonati per Netflix (+22,8 per cento): e il titolo vola in borsa Rai News Lockdown, boom di abbonati per Netflix, +22,8 per cento,: e il titolo vola in borsa

Netflix stima di aggiungere altri 7,5 milioni di abbonati il prossimo trimestre. Si tratta di un balzo del 22,8% dai 148,86 milioni di abbonati di un anno fa e oltre il doppio di quanto aveva stima ...

Trump all’attacco dell’Oms. Con quali conseguenze?

Per il biennio 2020-2021 è previsto un budget di 5,84 miliardi di dollari (lo 0,1 per cento della spesa sanitaria totale americana e il 2,5 per cento di quella italiana), dedicato principalmente alla ...

