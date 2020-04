Il 4 maggio ripartono 2 | 7 milioni di lavoratori Qualcuno già lunedì

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Saranno circa 2,7che riprenderanno la loro attività lunedì 4. La cifra non comprende chi continuerà con lo smart working nei settori coinvolti: aziende manifatturiere, costruzioni e qualche attività commerciale. "Rimane una riflessione aperta" se consentire la riapertura già da lunedì 27 aprile solo a quelle aziende che hanno protocolli di sicurezza definiti nei settori già citati. Questo l'orientamento del Governo e del capo della task force Colao, espresso alle parti sociali durante la videoconferenza di questa sera. Il Governo è intenzionato a presentare le nuove misure entro la fine di questa settimana. Domani parti sociali e Governo continueranno il confronto. Per iche riprenderanno l'attività consueta, l'invito di Colao è quello, secondo quanto si apprende, di usare "il ...

C’è chi sta per ripartire e chi non ha ancora neanche il quadro normativo ... Quando si tornerà a lavorare? Ora si vocifera tra il 25 maggio e l’8 giugno. Ma come? «Per poter dire se siamo pronti a ...La musica è uno strumento per ripartire: mai sottovalutare la sua potenza ... Noi potremmo riprendere anche il 4 maggio ma dobbiamo attenerci alle indicazioni. Intanto voglio dire questo: quando la ...