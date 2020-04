IDM Film Fund & Commission | aperte le candidature per Racconti #9

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 22 aprile 2020) IDMha aperto leper#9, lo Script Lab di IDM quest'anno punta allo sviluppo di lungometraggi, si cercando sceneggiatori e registi emergenti. Proporre storie efficaci, sceneggiarle attraverso nuovi approcci di narrazione, ideare lo stile visivo del proprio lungometraggio, lavorare al processo produttivo, ipotizzare un piano di finanziamento e di distribuzione, presentare il proprio progetto a partner internazionali e possibili investitori in una sessione finale di pitching, in poche parole tutto ciò che caratterizza la fase che precede le riprese di un, bando per registi e sceneggiatori emergenti giunto alla nona edizione, passa dalla serialità televisiva allo sviluppo di lungometraggi - focus che aveva caratterizzato il primo Script Lab di IDM - offrendo tutto questo e molto altro ancora. Un'ottima ...