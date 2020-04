I nuovi vertici delle partecipate. Adesso per le aziende viene il difficile. I colossi pubblici chiamati a spingere la ripresa. Di peso le conferme pretese da Pd e Iv. Volti nuovi dai 5S (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’elenco ufficiale è stato inviato dal Ministero dell’Economia e Finanze poco dopo la mezzanotte di lunedì, e aggiunge solo pochi nomi rispetto a quelli anticipati ieri da La Notizia. Gli ultimi tasselli mancanti dopo giornate di intense trattative tra le forze della maggioranza di governo. Questi i candidati proposti per i consigli delle maggiori società partecipate dallo Stato e le date delle rispettive assemblee. Saranno comunicati ufficialmente solo nei prossimi giorni – ma gli accordi sono fatti – i Cda di Terna, Enav e Monte dei Paschi di Siena. Enel: Michele Alberto Fabiano Crisostomo (P); Francesco Starace (Ad); Alberto Marchi; Costanza Esclapon; Mirella Pellegrini; Mariana Mazzucato. L’assemblea è convocata per il 14 maggio prossimo. Il Mef detiene il 23,585% del capitale. Eni: Lucia Calvosa (P); Claudio ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavius - ultime notizie – Ricciardi : «Prepariamoci a lunga guerra». 269 nuovi casi in Veneto. Positivi i vertici Cc di Palermo. Crolla Piazza Affari dopo l’ultimo decreto (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’elenco ufficiale è stato inviato dal Ministero dell’Economia e Finanze poco dopo la mezzanotte di lunedì, e aggiunge solo pochi nomi rispetto a quelli anticipati ieri da La Notizia. Gli ultimi tasselli mancanti dopo giornate di intense trattative tra le forze della maggioranza di governo. Questi i candidati proposti per i consiglimaggiori societàdallo Stato e le daterispettive assemblee. Saranno comunicati ufficialmente solo nei prossimi giorni – ma gli accordi sono fatti – i Cda di Terna, Enav e Monte dei Paschi di Siena. Enel: Michele Alberto Fabiano Crisostomo (P); Francesco Starace (Ad); Alberto Marchi; Costanza Esclapon; Mirella Pellegrini; Mariana Mazzucato. L’assemblea è convocata per il 14 maggio prossimo. Il Mef detiene il 23,585% del capitale. Eni: Lucia Calvosa (P); Claudio ...

