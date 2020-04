I magistrati di Aosta: “Passeggiare in montagna non è un rischio. Al massimo si incontra una volpe” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Nove magistrati valdostani hanno scritto una lettera aperta in cui protestano contro il divieto di passeggiare in montagna: la norma, imposta dal governo con l'emergenza coronavirus, non avrebbe senso in territori rurali e poco abitati, denunciano i giudici. Che suggeriscono anche come i soldi pubblici spesi per potenziare i controlli sarebbero meglio utilizzati per il sostegno delle piccole comunità montane. Leggi su fanpage (Di mercoledì 22 aprile 2020) Novevaldostani hanno scritto una lettera aperta in cui protestano contro il divieto di passeggiare in: la norma, imposta dal governo con l'emergenza coronavirus, non avrebbe senso in territori rurali e poco abitati, denunciano i giudici. Che suggeriscono anche come i soldi pubblici spesi per potenziare i controlli sarebbero meglio utilizzati per il sostegno delle piccole comunità montane.

