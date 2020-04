I consiglieri regionali M5S donano 7mila mascherine al 118 di Salerno (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Si è svolta questa mattina nella sede della centrale operativa del 118 dell’Asl Salerno, presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, la consegna di settemila mascherine, donate dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. A Salerno Michele Cammarano e Valeria Ciarambino hanno consegnato i 7mila dispositivi ad alta protezione modello Ffp2. “Ci sembrava un gesto doveroso come segnale di vicinanza agli operatori che sono in prima fila in questa battaglia” hanno dichiarato i consiglieri regionali. Si tratta di una tranche di un carico di 46mila mascherine, acquistate con la cifra di 150mila euro ricavata dal taglio degli stipendi dei sette consiglieri del Gruppo regionale M5S. I dispositivi di protezione sono stati dotati agli operatori delle sette centrali regionali del 118. L'articolo I consiglieri ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - M5s : “Parlamentari e consiglieri regionali si taglino lo stipendio”. In Grecia il premier chiede ai ministri di dimezzarsi il salario

Coronavirus in Toscana : due consiglieri regionali in quarantena volontaria

