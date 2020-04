Huntington, la malattia rara che interrompe i sogni citata nella serie Sky “Diavoli” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Una malattia che interrompe i sogni. La dott.ssa Paola Soliveri, neurologa del Centro Parkinson dell’ASST Gaetano Pini-CTO, definisce così la malattia di Huntington, una patologia rara, degenerativa del sistema nervoso centrale che esordisce intorno ai 40 anni, proprio quando le persone dovrebbero tagliere i traguardi più importanti della loro vita. “Invece – come spiega la dott.ssa Soliveri che tiene un ambulatorio convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale al Centro Parkinson – l’Huntington è devastante perché incide sia sulla sfera motoria sia su quella psichica ed è associata a un frequenza di suicidi più elevata che nella popolazione generale”. La malattia di Huntington è una malattia rara, la cui prevalenza in Europa è stata calcolata, a seconda degli studi, tra 5.7 e 10 per ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 22 aprile 2020) Unache. La dott.ssa Paola Soliveri, neurologa del Centro Parkinson dell’ASST Gaetano Pini-CTO, definisce così ladi, una patologia, degenerativa del sistema nervoso centrale che esordisce intorno ai 40 anni, proprio quando le persone dovrebbero tagliere i traguardi più importanti della loro vita. “Invece – come spiega la dott.ssa Soliveri che tiene un ambulatorio convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale al Centro Parkinson – l’è devastante perché incide sia sulla sfera motoria sia su quella psichica ed è associata a un frequenza di suicidi più elevata chepopolazione generale”. Ladiè una, la cui prevalenza in Europa è stata calcolata, a seconda degli studi, tra 5.7 e 10 per ...

