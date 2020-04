“Grazie per il Covid che ci porti in casa”: l’agghiacciante biglietto dei vicini di casa di un’infermiera (Di mercoledì 22 aprile 2020) Lucca, infermiera torna a casa e trova un biglietto da parte dei vicini: “Ci porti il Coronavirus” Damiana Barsotti è un’infermiera di Lucca, impegnata nel reparto di malattie infettive del San Luca e, tornando a casa dopo un duro turno di lavoro, ha trovato un biglietto nella cassetta delle lettere, probabilmente da parte dei suoi vicini. “Grazie per il Covid che tutti i giorni porti in corte. Ricordati che ci sono anziani e bambini” e, a rimarcare la beffa, un ultimo “grazie”. La donna ha dichiarato di essersi sentita ferita e denigrata da questo gesto ai suoi danni. “È stata come una pugnalata alla schiena, mi sono sentita trattata come unʼuntrice. Da quanto ero depressa non mi sono neppure arrabbiata. Però, poi, ho deciso che era mio dovere fare qualcosa e ho chiamato i carabinieri”, ha spiegato ... Leggi su tpi Coronavirus - il messaggio dei vicini di casa a un’infermiera : “Grazie per il Covid che ci porti tutti i giorni - qua ci sono anziani e bambini”

