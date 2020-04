Gli aiuti a casa li porta lo stragista Ciavardini è libero e fa volontariato L’ex Nar

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Il dibattito sulle carceri è rovente. Tra chi urla che il Governo sta trasformando i detenuti in carne da macello pur di non concedergli benefici, esponendoli al rischio che il coronavirus possa provocare una strage nei penitenziari, e chi denuncia che in piena emergenza a beneficiare dei domiciliari sono stati anche esponenti delle mafie, il partito del tutti fuori e quello del tutti dentro se le stanno dando di santa ragione da giorni. Quel che colpisce, nel pieno di simili discussioni, sono però storie come quella di Luigi. L’ex esponente dei Nar, undici anni fa ha ottenuto la semilibertà nonostante sulle sue spalle pesi anche una condanna come quella per la strage di Bologna del 2 agosto 1980, l’attentato terroristico più grave compiuto in Italia, e all’età di 57 anni gira ora per le strade della capitale a distribuire ...