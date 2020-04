Giro delle Fiandre 1994: il trionfo di Gianni Bugno davanti all’idolo di casa Johan Museeuw (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sette millimetri per la gloria furono più che sufficienti per Gianni Bugno, vincitore del Giro delle Fiandre del 1994 dinnanzi al padrone di casa Johan Museeuw, in rimonta sulla linea del traguardo di Meerbeke. Il monzese Bugno, nella sua maestria in volata, volle sfidare la sorte alzando le braccia al cielo prima dell’arrivo, lasciando tutti nell’incertezza del fotofinish con Museeuw. Forse soltanto lui era sicuro di questa vittoria. Era il 3 aprile del 1994, né pioggia né freddo nelle Fiandre, e Bugno arrivava da un’annata non propriamente positiva. Non vi furono azioni di rilievo nella prima parte della Ronde, fino a prima del Muro di Grammont, il più temuto, dove riuscirono ad evadere diciassette corridori tra cui gli stessi Bugno e Museeuw, ma anche Franco Ballerini, Andrei Tchmil, Johan Capiot ed Edwig Van Hooydonck. Qui però il ... Leggi su oasport Giro delle Fiandre 1994 : il trionfo di Gianni Bugno davanti all’idolo di casa Johan Museeuw

Ciclismo - il possibile calendario delle Classiche : Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix ad agosto - Fiandre e Liegi durante il Giro d’Italia

