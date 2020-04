Giornata mondiale della terra 2020 Simona Roveda | Il futuro dipende dal presente

Pontifex_it : La Giornata Mondiale della Terra è un’opportunità per rinnovare l’impegno ad amare la nostra casa comune, che non è… - andreabettini : Oggi si celebra l'#EarthDay, la Giornata Mondiale della Terra. Da qualunque luogo la si guardi è splendida, fragile… - Radio1Rai : ?? “Lasciare in pace la Natura sarà il nostro più efficace antivirus” ?? ??Oggi è la 50ª Giornata Mondiale della Terra… - _tooyoung_18 : RT @gracewee79: La giornata mondiale della terra E quando vedo i loro occhi ???? Come il mare, il cielo, la natura VERDE E BLU i colori del… - MarcoMari1965 : RT @GBCItalia: ??Buon 50esimo anniversario della Giornata Mondiale della Terra! #EarthDay Mentre il #coronavirus ci costringe a mantenere l… -

