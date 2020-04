Giornata Mondiale della Terra 2020: i documentari da non perdere su Netflix, Prime Video e Disney+ (Di mercoledì 22 aprile 2020) La Giornata Mondiale della Terra 2020 è un'occasione per ristabilire un contatto con il nostro meraviglioso Pianeta e contemplare le sue bellezze. In questo articolo, vi offriamo un'ampia scelta di documentari sulla natura e sugli animali, da guardare comodamente dal vostro computer: da Netflix a Prime Video e Disney+, ecco i nostri consigli per festeggiare al meglio l'Earth Day.NetflixIl nostro pianetaUna docuserie in 9 episodi per raccontare e sperimentare la bellezza del nostro pianeta, scoprendo l'impatto che i cambiamenti climatici stanno avendo su tutte le creature viventi.https://www.youtube.com/watch?v=pGL-3LyaWGUNotte sul pianeta TerraIn sei episodi, questa docuserie offre uno sguardo alla vita segreta degli animali nei loro habitat naturali: dai leoni a caccia ai pipistrelli in volo. Grazie ad una tecnologia rivoluzionaria, la serie documentaristica ... Leggi su optimagazine La Fiera Ragazzi di Bologna inaugura on line per la Giornata Mondiale del Libro

Foto dalla prima Giornata mondiale della Terra - 50 anni fa

