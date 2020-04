Giornata della Terra 2020: oggi il significativo doodle di Google e l’evento #OnePeopleOnePlanet, la maratona online per il 50° Earth Day (Di mercoledì 22 aprile 2020) oggi 22 aprile 2020 le Nazioni Unite celebrano il 50° Anniversario della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day), l’evento di sensibilizzazione alla tutela del pianeta più importante al mondo con miliardi di persone coinvolte ogni anno attraverso l’opera di settantacinquemila partner in 193 Paesi. All’Italia è affidato il compito di aprire le celebrazioni dedicandole a Papa Francesco, nel 5° anniversario dell’Enciclica Laudato si’, che tanto ha contribuito nel generare una consapevolezza mondiale sul cambiamento climatico, alla vigilia dello storico Accordo sul Clima di Parigi (2015). Anche Google ha voluto rendere omaggio alla Giornata con un doodle interattivo, realizzato in collaborazione con “The Honeybee Conservancy”: è possibile guidare l’ape per impollinare i fiori, mentre si scoprono ... Leggi su meteoweb.eu Giornata della Terra : perché le foreste sono il nostro «antivirus»

