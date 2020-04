Giornata della Terra 2020 | libri | serie tv e testi scientifici per il 22 aprile

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Il 22si celebra laMondiale. L'Earth Day, giunto quest'anno al suo cinquantesimo appuntamento, è stato istituito nel 1970 per sensibilizzare i popoli del mondo alla tematica ambientale e alla necessità di salvaguardare il pianeta e sue risorse. Ecco un romanzo, unaper i più piccoli e un testo scientifico per capire come una corretta coscienza ambientalista può salvare il nostro pianeta.

Oggi è il 22 aprile 2020. Un altro giorno qualsiasi della nostra quarantena ma un giorno speciale per l’ambiente: oggi infatti è il 50simo anniversario dell’Earth Day 2020, ovvero la Giornata Mondiale ...in occasione della 50ª Giornata mondiale della Terra (Earth Day), nel 5° anniversario della sua enciclica “Laudato si’” . La giornata di oggi, per Francesco, “è un’opportunità per rinnovare il nostro ...