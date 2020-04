Gigi Cagni è sicuro: “Arkadiusz Milik alla Juventus? No, meglio Dries Mertens, ma terrei Gonzalo Higuain” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, parlando anche del Napoli. “Riaprono le aziende, il calcio lo è e deve farlo anche lei. Un minimo di rischio c’è, non puoi aspettare che tutto funzioni, altrimenti non riaprirebbe nessuno. Lukaku? Spesso i giocatori non sanno bene. Magari non ha le idee chiare. Non era facile capire per un medico capire se fosse Covid-19. I giocatori che si sono ammalati, sono guariti in fretta perché hanno fisici diversi. I casi? Devi prenderti dei rischi. Io sento parlare dei contatti nel calcio, ma io ho giocato e non durano mai più di qualche secondo. Serve tempo per un protocollo preciso. Avrei parlato meno, ma dando delle notizie più precise, senza creare confusione”. “Milik alla Juventus? No, Io sceglierei Mertens, perché ha una personalità unica. Ma non ... Leggi su calciomercato.napoli (Di mercoledì 22 aprile 2020)è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, parlando anche del Napoli. “Riaprono le aziende, il calcio lo è e deve farlo anche lei. Un minimo di rischio c’è, non puoi aspettare che tutto funzioni, altrimenti non riaprirebbe nessuno. Lukaku? Spesso i giocatori non sanno bene. Magari non ha le idee chiare. Non era facile capire per un medico capire se fosse Covid-19. I giocatori che si sono ammalati, sono guariti in fretta perché hanno fisici diversi. I casi? Devi prenderti dei rischi. Io sento parlare dei contatti nel calcio, ma io ho giocato e non durano mai più di qualche secondo. Serve tempo per un protocollo preciso. Avrei parlato meno, ma dando delle notizie più precise, senza creare confusione”. “? No, Io sceglierei, perché ha una personalità unica. Ma non ...

