Germania, attesa crescita deficit al 7% e debito al 75% (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – La Germania registrerà quest’anno un aumento del deficit al 7,25% del PIL, per effetto delle spese aggiuntive dovute all’emergenza coronavirus ed agli aiuti approntati dal governo per affrontare la crisi economica. Previsto in aumento anche il debito pubblico, che si riporterà al 75,75% del PIL dopo i cali registrati negli ultimi anni (nel 2019 era al 59,1% del PIL). E’ quanto emerge dl rapporto fiscale dell’esecutivo tedesco, che verrà inviato alla Commissione europea ed all’Ecofon, ma si precisa che queste proiezioni sono “soggette a livelli molto elevati di incertezza” ed i numeri di deficit e debito ptrebbero rivelarsi ben presto obsoleti. Per affrontare l’emergenza, dunque, l’esecutivo guidato da Angela Merkel ha deciso di sospendere l’impegno di prudenza fiscale attuato in questi ... Leggi su quifinanza LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Attesa per la conferenza stampa di Borrelli - contagi in aumento in Germania e Regno Unito

Coronavirus - superati 230mila casi nel mondo - oltre 100.000 in Europa : in Germania pronto l’esercito - boom di casi in Irlanda. Attesa impennata in Africa

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Oltre 8.000 contagi in Germania - attesa per il nuovo bollettino di Borrelli (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Laregistrerà quest’anno un aumento delal 7,25% del PIL, per effetto delle spese aggiuntive dovute all’emergenza coronavirus ed agli aiuti approntati dal governo per affrontare la crisi economica. Previsto in aumento anche ilpubblico, che si riporterà al 75,75% del PIL dopo i cali registrati negli ultimi anni (nel 2019 era al 59,1% del PIL). E’ quanto emerge dl rapporto fiscale dell’esecutivo tedesco, che verrà inviato alla Commissione europea ed all’Ecofon, ma si precisa che queste proiezioni sono “soggette a livelli molto elevati di incertezza” ed i numeri diptrebbero rivelarsi ben presto obsoleti. Per affrontare l’emergenza, dunque, l’esecutivo guidato da Angela Merkel ha deciso di sospendere l’impegno di prudenza fiscale attuato in questi ...

DividendProfit : Germania, attesa crescita deficit al 7% e debito al 75% - FatimaCurzio : RT @Tg3web: In attesa della decisione sui meccanismi d'aiuto, in Germania politici ed economisti manifestano in favore dell'Italia. Anche n… - AndreaBonturi : RT @Tg3web: In attesa della decisione sui meccanismi d'aiuto, in Germania politici ed economisti manifestano in favore dell'Italia. Anche n… - Vittoriozarrell : RT @Tg3web: In attesa della decisione sui meccanismi d'aiuto, in Germania politici ed economisti manifestano in favore dell'Italia. Anche n… - attila62 : RT @Tg3web: In attesa della decisione sui meccanismi d'aiuto, in Germania politici ed economisti manifestano in favore dell'Italia. Anche n… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania attesa Germania, attesa crescita deficit al 7% e debito al 75% Teleborsa Popolare di Bari, stop ai prestiti garantiti: «Già finito il plafond»

In attesa di valutare una possibile riapertura dei termini ... «Nelle economie più evolute, “in primis” in Germania — osserva —, il sistema bancario è ripartito in tre pilastri, le banche private, le ...

luigi di maio xi jinping

La Germania - che con una pesante recessione in vista teme di danneggiare le relazioni ... Un giro di parole per far notare che forse Pechino non ha ancora detto tutto e che dovrebbe farlo al più ...

In attesa di valutare una possibile riapertura dei termini ... «Nelle economie più evolute, “in primis” in Germania — osserva —, il sistema bancario è ripartito in tre pilastri, le banche private, le ...La Germania - che con una pesante recessione in vista teme di danneggiare le relazioni ... Un giro di parole per far notare che forse Pechino non ha ancora detto tutto e che dovrebbe farlo al più ...