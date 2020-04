Gazzetta: Sportiello torna positivo al terzo tampone (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sportiello torna ad essere positivo. È quello che riporta oggi la Gazzetta dello Sport, secondo cui al terzo tampone il risultato è nuovamente positivo al coronavirus per il portiere dell’Atalanta. Il calciatore era stato sottoposto al primo il 24 marzo e risultato positivo, poi al secondo tampone si era dimostrato negativo, con questo terzo di controllo torna ad essere positivo. Tuttavia, sottolinea la Gazzetta, le condizioni del giocatore nerazzurro sono buone e proseguirà, ovviamente, il periodo di lockdown nella propria abitazione di Urgnano. L'articolo Gazzetta: Sportiello torna positivo al terzo tampone ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 aprile 2020)ad essere. È quello che riporta oggi ladello Sport, secondo cui alil risultato è nuovamenteal coronavirus per il portiere dell’Atalanta. Il calciatore era stato sottoposto al primo il 24 marzo e risultato, poi al secondosi era dimostrato negativo, con questodi controlload essere. Tuttavia, sottolinea la, le condizioni del giocatore nerazzurro sono buone e proseguirà, ovviamente, il periodo di lockdown nella propria abitazione di Urgnano. L'articoloalilNapolista.

Terzo tampone per il portiere dell’Atalanta Marco Sportiello, a differenza del secondo nuovamente positivo (come il primo, il cui esito fu reso noto il 24 marzo dopo il controllo del giorno 20, presso ...

