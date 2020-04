FRANCESCO BONURA | BOSS DAL 41BIS AI DOMICILIARI Bonafede “via subito alle

matteosalvinimi : #Salvini: Oggi su L'Espresso è uscita una roba pazzesca: stasera probabilmente ti sta guardando da casa Francesco B… - matteosalvinimi : Lo schifo di boss mafiosi scarcerati e mandati a casa con la scusa del Virus grida vendetta, è una resa dello Stato… - matteosalvinimi : #Salvini: L'uscita anticipata dal carcere di mafiosi, condannati per mafia, confinati al 41bis, è una vergogna che… - barbara_costa11 : RT @antimafia2000: ???? Detto-fatto, i 41-bis tornano a casa. Di Matteo: 'L'impressione è di uno Stato che si piega alle logiche del ricatto'… - BCarazzolo : RT @antimafia2000: ???? Detto-fatto, i 41-bis tornano a casa. Di Matteo: 'L'impressione è di uno Stato che si piega alle logiche del ricatto'… -

Ultime Notizie dalla rete : FRANCESCO BONURA

Francesco Bonura, boss dal 41bis ai domiciliari. Il Ministro della Giustizia Bonafede risponde alle polemiche: “Via subito alle verifiche”.“Al di là del comprensibile smarrimento che la notizia ha creato nei familiari delle vittime di mafia, non si può non sottolineare che il trasferimento ai domiciliari per ieri per il Boss Francesco ...