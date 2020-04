Franceschini “Costruiamo un nuovo rinascimento globale con la cultura”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Lavoriamo insieme sotto la guida Unesco per trasformare questa crisi drammatica in uno strumento per unattraverso la cultura, la ricerca e l'educazione”. Questo l'appello lanciato oggi dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, Dario, nell'ambito della riunione virtuale dei Ministri della Cultura Unesco convocata dalla organizzazione internazionale per discutere l'impatto della pandemia sul mondo della cultura. L'incontro, voluto come estensione del Forum dei Ministri della Cultura Unesco dello scorso novembre a Parigi, ha permesso di condividere le misure messe in atto nei diversi Paesi per sostenere i lavoratori dell'industrie creative e le istituzioni culturali in questa difficile circostanza. E' stata inoltre l'occasione per incoraggiare lo scambio di esperienze tra i paesi colpiti ...