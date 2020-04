FOTO Ilaria Belloni | chi è la fidanzata di Davide Calabria | una mora da urlo per il

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 aprile 2020), terzino destro del Milan e già nel giro delle Nazionali azzurre, è fidanzato con. Andiamo a scoprire chi è la 23enne lombarda: di seguito ledella compagna di, CHI È LADI? View this post on Instagram cuorizino A post shared by(@) on Jan 13, 2019 at 6:26am PST View this post on Instagram A post shared by(@) on Aug 2, 2019 at 3:42am PDT View this post on Instagram A post shared by(@) on Dec 16, 2019 at 6:56am PST View this post on Instagram A post shared by(@) on Dec 30, 2019 at 4:16am ...