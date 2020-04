Fortnite: tre pro player scoperti ad imbrogliare durante le finali FNCS, il team li licenzia (Di mercoledì 22 aprile 2020) Le finali dell'evento FNCS di Fortnite hanno portato una serie di polemiche. durante la grande finale, tre giocatori nella modalità Duo, tutti dello stesso team⁠, sono stati accusati di collaborare tra loro per garantire un miglior piazzamento di una delle coppie. Sebbene Epic non abbia annullato i piazzamenti dei giocatori, l'organizzazione li ha licenziati.Ruben, Drew, e Fayde, tutti del team Talon di Fortnite, stavano partecipando alla divisione console NA-West dell'FNCS in due diverse partite nella modalità Duo. Secondo "paul1x", che ha finito per vincere l'evento, i tre giocatori si sono lasciati cadere intenzionalmente nella stessa area in modo che Ruben e Drew potessero ottenere più punti.Dopo aver vinto, il giocatore ha condiviso una serie di schermate su Twitter che mostrano Fayde e Drew discutere sul loro incontro pianificato. Dopo che le coppie ... Leggi su eurogamer Fortnite : Infliggi danni ai nemici mentre sei a bordo di un Cioppa

