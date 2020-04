Flushing Meadows | tempio degli US Open diventa un ospedale Covid

Leggi su lapiazzettadellosport

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di Lettura: 3 minuti Musica a palla, quintali di hot dog consumati dopo che il loro aroma acre ha impregnato l’aria fin dal mattino, condizionatori tenuti al massimo anche nelle giornate più fresche. Non c’è niente di più americano dicon i suoi 32 campi da tennis che ogni anno ospitano gli Us, l’ultimo Slam stagionale e anche il più ricco (l’anno scorso quasi 53 milioni di euro di montepremi), perché a New York i soldi non sono mai stati un problema. © agi.it Il posto dei record Malgrado sia lontano dal cuore pulsante della città (più di mezz’ora di metropolitana da Manhattan), il parco costruito sulle paludi del Queen’s èto in fretta un’icona della Grande Mela e un luogo adorato dai suoi abitanti. Intanto per la storia: fu ultimato nel ...