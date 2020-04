Fiorentina, Barone: «Ripresa Serie A? Siamo fiduciosi, Lega compatta» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Le dichiarazioni di Joe Barone, dirigente della Fiorentina e braccio destro di Rocco Commisso, sulla Ripresa della Serie A Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica Stadio Aperto, in onda su TMW Radio. Ecco le parole del dirigente viola riportate da Tuttomercatoweb.com. «Ripresa Serie A tra un mese? Siamo fiduciosi. Ovviamente la salute è la cosa più importante. Ieri Siamo stati tutti molto, molto uniti: vedo una Lega compatta, anche Luigi De Siervo, Paolo Dal Pino e tutto il loro staff. Aspettiamo il Governo. Ipotesi commissioner? Di questo tema ne abbiamo sempre parlato sia io che Commisso. Ovviamente la Lega è gestita in un altro modo, negli ultimi anni ci sono stati tanti cambiamenti. La Fiorentina vorrebbe vedere un commissioner stile americano, perché la cosa ... Leggi su calcionews24 Barone : «Chiesa? Alla Fiorentina i giocatori devono arrivare per restare»

