Feltri | Offese agli Abitanti del Sud Italia | arriva la Decisione dell’Ordine dei

(Di mercoledì 22 aprile 2020) “Penso che al Sud siano inferiori. Tentano di risollevarsi ma non ci riescono. Sono inferiori in Campania. Sono incazzati con me? Sticazzi! Che mi frega". Queste alcune delle dichiarazioni che Vittorio, direttore di Libero, ha rilasciato ai microfoni di Giuseppe Cruciani durante la trasmissione 'La Zanzara' in onda su Radio 24. (Continua...) L’Ordine dei Giornalisti non ci sta. Ottavio Lucarelli, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, ha inviato un esposto al suo collega lombardo contro le gravi dichiarazioni di Vittorionei suoi editoriali e in tv. Il giornalista bergamasco sarà sottoposto a giudizio dal Consiglio di disciplina. (Continua...) “Ringrazio il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, Alessandro Galimberti, che ha prontamente ...