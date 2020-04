Federico Fashion Style | donazione all’Ospedale Riuniti | «Grazie ai medici per il lavoro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 aprile 2020)Lauri, in arte, nella mattinata di lunedì 20, ha consegnato all’Ospedaledi Anzio e Nettuno uno zaino di emergenza Covid ed un kit di sorveglianza. Data l’emergenza nazionale e la preoccupazione per la propria cittadina, ha voluto dare un sostegno lanciando una raccolta fondi tramite la vendita dei suoi prodotti online. Una volta raggiunta la somma necessaria, è stato effettuato l’acquisto seguendo le necessità espresse dall’Ospedale. Un piccolo grande gesto donato con il cuore. Nella lettera che ha accompagnato laha rilasciato parole emozionanti per esprimere la sua vicinanza al personale medico ed infermieristico, che stanno dando tutto il loro impegno per salvare vite umane. «Questo piccolo contributo rappresenta un ringraziamento alla comunità di Anzio e in ...