Fase due, Pregliasco: "Manterrei il lockdown per mesi. Ma è la politica che decide" (Di mercoledì 22 aprile 2020) Coronavirus, Pregliasco: "Manterrei il lockdown per mesi" "Se dovessimo decidere solo noi scienziati, faremmo durare il lockdown ancora molti mesi: ma quella del governo è una decisione politica, che sulla riapertura considera l'interazione di molti altri fattori oltre a quello epidemiologico", lo ha detto il virologo dell'Università di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi Fabrizio Pregliasco a La Stampa. Il medico ha dichiarato in un'intervista di rendersi ben conto "che l'epidemia di Coronavirus non causa solo decessi e contagi, ma anche una forte disgregazione sociale" e che per questo è necessario allentare le misure di contenimento, ma questo potrebbe avere conseguenze gravissime senza un piano ragionato. Il virologo auspica infatti un "piano coordinato"

De Magistris e la fase due : "Ci sono tanti 'Gino Sorbillo' che rischiano anche di più"

Ultime Notizie dalla rete : Fase due Coronavirus, la fase 2: distanza fino a due metri. Posti alternati per chi va in aereo Corriere della Sera Coronavirus: Conte con ministri, Colao, Borrelli e Arcuri, al lavoro su fase 2

Fase 2, Conte al lavoro con i ministri e la task force di Colao

Si disegna la fase due, la road map con cui il governo porterà l'Italia fuori dal lockdown. A quanto apprende l'Adnkronos, è ora in corso una conference call con il premier Giuseppe Conte, i ...

