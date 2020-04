Fase 2 | l’agenda «graduale» di Colao Nuovi blocchi se torna l’allarme

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 22 aprile 2020) «Prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi questo piano e di illustrarvi i dettagli di questo articolato programma». Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un lungo post pubblicato su Facebook, fa riferimento alla «fase 2» del Coronavirus: «Una previsione ragionevole è che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 maggio». Il prossimo decreto per l’emergenza vale almeno 50 miliardi e prevede l’uso di mascherine e il mantenimento del distanziamento fino a quando non saranno a disposizione il vaccino o le terapie per affrontare il virus. Il programma di riapertura sarà omogeneo in tutta l’Italia, anche se terrà conto delle caratteristiche di ogni singola regione e se prevederà un maggiore sostegno per le fasce più deboli.