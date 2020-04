Fase 2 | dal 4 maggio ipotesi ok spostamenti ma non tra Regioni Al lavoro 2 | 7 milioni

Agenzia_Ansa : Conte: 'La Fase 2 dal 4 maggio, mascherine e distanza fino al vaccino' #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : Conte: 'In settimana il piano per le aperture dal 4 maggio. Nella fase 2 evitare le ore di punta' @GiuseppeConteIT @Palazzo_Chigi #ANSA - Corriere : Fase 2, l’annuncio di Conte: «L’Italia riapre dal 4 maggio, piano differenziato tra le Regioni» - BlitzQuotidiano : Fase 2, Vittorio Colao: “Dal 4 maggio al lavoro 2,7 milioni di italiani”. No di Conte allo stop ai sessantenni… - chiappetta1954 : Ma basta. Nuova autocertificazione dal 4 maggio per spostamenti fase 2. Che cambia -

Fase dal Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fase dal